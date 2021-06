Kevelaerer Friseur widersetzt sich Corona-Regeln Salon auf Anordnung geschlossen

Ein Friseur aus Kevelaer darf seiner Tätigkeit vorerst nicht mehr nachgehen. Foto: Pixabay

Nach einer Schließungsanordnung der Stadt musste ein Kevelaerer Friseur am Dienstag, 1. Juni 2021, die Türen seines Salons schließen. Hatte die Stadtverwaltung während der Pandemie immer wieder die Gewissenhaftigkeit der Gewerbetreibenden jeglicher Branchen in Kevelaer gelobt, blieb ihnen in diesem Fall keine andere Wahl, wie Bürgermeister Dominik Pichler mitteilt.

Der Inhaber eines Kevelaerer Friseursalons habe sich seit vielen Monaten über die Maskenpflicht hinweggesetzt. So habe er in seinem Salon selbst keine Maske während der Arbeit getragen und über die App „Telegram“ sogar dazu aufgerufen, dass Leute sich bei ihm im Salon ohne Maske bedienen lassen könnten, so Pichler.

„Er ist infektionstechnisch eine Dauergefahr und macht dafür auch noch Werbung“, sagt Pichler. Es gebe ganz klare Regeln – auch für Friseur*innen. In Situationen, in denen der Unternehmer eine Atemschutzmaske hätte tragen müssen, habe er das nicht getan, sagt Pichler. „Wir haben keine andere Möglichkeit mehr.“ Es seien in der vergangenen Zeit bereits mehrere Bußgeldverfahren gegen ihn eingeleitet worden, die mit einem Einspruch nun vom Amtsgericht bearbeitet werden müssten.

Man habe bereits im vergangenen Jahr das Gespräch mit ihm gesucht, erklärt Pichler.…