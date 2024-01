Die Orgel in der Marienbasilika erleben

Die Seifert-Orgel sorgt in der Kevelaerer Marienbasilika mit ihren mehr als 10.000 Pfeifen für einen ganz besonderen Klanggenuss. Nach der abgeschlossenen Restaurierung kann sie nun wieder in ihrer vollen Pracht bewundert werden. Gebaut wurde die Orgel von dem Familienunternehmen Orgelbau Romanus Seifert & Sohn, das seinen Sitz seit mittlerweile 118 Jahren in Kevelaer hat.

Besonderer Klanggenuss

„Die größte deutsch-romantische Orgel der Welt sorgt jedes Mal für einen ganz besonderen Klanggenuss, der von den Wänden der Marienbasilika widerhallt“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Aber wie funktioniert dieses riesige Instrument? Wie groß ist eigentlich die größte Pfeife? Und was genau wurde bei den Restaurierungsarbeiten gemacht? Der Basilika-Organist beantwortet am 13. Januar 2024 gemeinsam mit einem Gästeführer alle Fragen zur Orgel und begeistert die Besucher mit seinen Vorführungen. Alle großen und kleinen Gäste sind eingeladen, sich bei dieser Orgelführung von den vielseitigen Klängen der Königin der Instrumente verzaubern zu lassen.Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Kapellenplatz vor der Marienbasilika.

Noch heute Tickets sichern!

Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude vom Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre können kostenlos an der Führung teilnehmen, Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz 12, im Informationsgebäude vom Solegarten St. Jakob, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992.