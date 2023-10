Die Kunstwerke von Bert Gerresheim prägen das Erscheinungsbild der Wallfahrtsstadt Kevelaer und sind aus diesem nicht mehr wegzudenken. In seinem bisherigen Leben hat der Künstler über 50 Werke für Kevelaer angefertigt. Vor allem auf dem Kapellenplatz lassen sich viele seiner Werke entdecken.

Deshalb lädt das Team des Kevelaer Marketings am 28. Oktober zu einer Gästeführung mit dem Thema „Die Kunst des Bert Gerresheim“ ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Priesterhaus.

Das wohl größte Werk von Bert Gerresheim ist die Apokalypse über dem Hauptportal der Basilika. Der Künstler verarbeitet darin auf einzigartige Weise die kirchliche und politische Geschichte Kevelaers und der Welt. Krieg, Unterdrückung und Umweltkatastrophen sind leider auch heute immer noch gegenwärtig.

„Das Thema der Apokalypse ist damit so aktuell wie nie zuvor“, merkt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings, an. Deshalb möchte Gästeführerin Mechthild Jansen das Hauptaugenmerk der Führung auf die Apokalypse und den Bezug zur heutigen Zeit legen. Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude des Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre können kostenlos an der Führung teilnehmen, Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information, im Informationsgebäude des Solegarten St. Jakob, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992.