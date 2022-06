Der Solegarten feierte Geburtstag

Es müssen ja nicht immer wummernde Bässe und kreischende Gitarren sein: Zu einem entspannten Abend auf der Liegewiese an der Hüls ohne Ohrstöpsel und Magengrummeln passt ein wenig „easy listening“-Musik ganz gut. „So klingt der Solegarten“ war der Samstagabend rund um das Gradierwerk überschrieben und zahlreiche Künstlerinnen und Künstler boten erfrischend unspektakuläre Musik, meist unplugged auf der Gitarre begleitet, einfach mal so vor dem geöffneten Gitarrenkoffer auf der Wiese oder im Rund des Gradierwerks mit im Hintergrund plätschernder Sole an.

Ein wunderbares Geschenk, das die Musikerinnen und Musiker, aber auch die Veranstalterinnen und Veranstalter, den Anwesenden da machten. Ein Geschenk, das den zweiten Geburtstag des Solegartens zum Hintergrund und einfühlsame Künstlerinnen und Künstler zum Inhalt hatte. Die Besucherinnen und Besucher packten sich Picknickdecke, Essen und Getränke selbst ein, und genossen einen schönen ruhigen Abend ohne Tam-Tam.