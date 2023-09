Der Sitzungspräsident kommt nach Kevelaer

Die Spannung steigt: Nur noch wenige Stunden bis zur feierlichen Proklamation des Prinzenpaares der KG Raderdolle Spritköpp von 1493 e. V. – ohne Zweifel DAS gesellschaftliche Highlight des Jahres im Dorf. Und zum ersten Mal hat der kleine Verein weder Kosten noch Mühen gescheut, dafür eine ganz große Nummer aus dem Kölner Karneval zu verpflichten. Da darf man natürlich nichts dem Zufall überlassen und deshalb überwacht der Sitzungspräsident höchstpersönlich die letzten Vorbereitungen. Bei ein paar Stützbier sitzt er im Vereinslokal und passt auf, dass alles klappt – Karneval darf man schließlich nicht den Amateuren überlassen! Und weil der Sitzungspräsident sich selbst noch immer am liebsten reden hört, kommt er dabei schnell vom Hölzchen aufs Stöckchen. Klar, dass da kein Thema vor ihm sicher ist – eben ganz nach seinem Motto: Von nix ne Ahnung, aber zu allem ne Meinung! Im rheinischen Karneval ist Volker Weininger als „Der Sitzungspräsident“ der ungekrönte König im 0,2-Liter-Sprint. Er gehört dort mittlerweile zu den gefragtesten Rednern und ist regelmäßiger Gast bei den großen Fernsehsitzungen. Jetzt geht er mit seinem leicht angesäuselten Alter Ego auf die Langstrecke und gönnt seiner Paraderolle mit „Solo!“ endlich einen ganzen Abend, denn es gibt einfach viel zu viel, was noch nicht erzählt worden ist. Und wenn sich der Sitzungspräsident auf der Bühne zügig aber ohne Hast ans Kölschglas macht, dann wird ganz schnell klar: Hier steht der lebende Beweis dafür, dass man auch mit Alkohol lustig sein kann!

Volker Weininger hat seit 2009 mehrere preisgekrönte Kabarettprogramme auf die Bühne gebracht. Er schreibt unter anderem für die Kölner Stunksitzung. Er ist Comedian, Kabarettist, Autor, Büttenredner, Gewinner zahlreicher Preise und Auszeichnungen und eines sowieso: zum Schreien komisch!

Am Mittwoch, 25. Oktober ist Volker Weininger um 20 Uhr mit seinem Programm „Der Sitzungspräsident – solo!“ im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer zu Gast. Tickets kosten 25,50 Euro und sind in der Tourist Information, Peter-Plümpe-Platz 12 in Kevelaer, im Sonsbecker Reisebüro, Hochstraße 54 in Sonsbeck, in der Buchhandlung Keuck, Issumer Straße 15 in Geldern, im KulturBüro Niederrhein, Nimweger Straße 58 in Kleve, oder im Internet unter www.reservix.de erhältlich. Dieser Programmpunkt findet im Rahmen von „Kabarett unter´m Dach“ statt und war ursprünglich für den 15. Dezember 2023 geplant, darauf weist das KulturBüro Niederrhein in einer Pressemitteilung hin. Karten mit diesem Datum behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht getauscht werden.