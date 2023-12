Das Thema Zeit stand musikalisch im Fokus Der Chor „ Glaubhaft “ sang Winnekendonk

/ von Geertje Wallasch

Der Chor beim Konzert in der Urbanuskirche. Foto: gee

Die Zeit verging schnell. Das Programm war kurzweilig. Die Besucherinnen und Besucher dieses Konzertes in der St. Urbanuskirche in Winnekendonk dankten es dem Chor ‚Glaubhaft‘ mit viel Applaus.

Alle Lieder durften mitgesungen werden, die jeweiligen Texte waren gut sichtbar auf einer Leinwand zu lesen. Die etwas über eine Stunde Zeit in der Kirche beeindruckte nicht nur durch das gut gewählte Repertoire der ausgesuchten Lieder. Auch die vorgelesenen Texte sorgten für eine gute Stimmung mit viel Sinn, die nachdenklich machte. Freude vermittelten sie, aber auch Trost und Zuversicht konnten ihnen entnommen werden. Wünsche wurden formuliert, ein Segen wurde gesprochen. ‚Glaubhaft‘ machte seinem Namen alle Ehre, wie ein gesungener Gottesdienst kam die Zeit in der St. Urbanuskirche rüber. Deutsche wie auch englischsprachige Lieder wurden gesungen wie zum Beispiel „Ev‘rytime I feel the spirit“ oder „Da wohnt ein Sehnen in mir, o Gott“ mit den Versen „um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir“.

Der Chor an diesem Abend bestand aus 19 Frauen und zwei Männern in verschiedenen Stimmlagen. Auch Soli übernahmen einige Sängerinnen und Sänger. Die dazugehörige Band besteht aus fünf Musikerinnen …