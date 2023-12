25. X-mas Rock-Nacht

Das Gasthaus „Zum Einhorn“ präsentiert am Samstag, dem 16. Dezember „Das Doppeljubiläum“ – denn zeitgleich zum 25. traditionellen „Weihnachtskonzert“ feiert die Band „Sex In The Fridge“ ihr 30-jähriges Bandbestehen. Knackige Gitarrenriffs, gepaart mit Spielfreude und einem außergewöhnlichen mehrstimmigen Gesang, sind das Markenzeichen der Kevelaerer Kultband. Es wird also eine runde Geburtstagsparty mit mindestens einem Song aus jedem Bandjahr. Abgerundet durch die ebenso traditionelle After-Show-Party, öffnet die Schützenhalle bei Scholten am 16.12.2023 um 20 Uhr ihre Pforten für dieses mittlerweile legendäre Event. Weitere Infos und kurzfristige Veranstaltungshinweise unter www.sexinthefridge.de.