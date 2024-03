Die zweite Ausgabe der „WortKlangStille“ lud in die Clemenskapelle ein Texte und Musik zum Thema Hoffnung

/ von Verena Pichmann

Annette Giefer begleitet mit ihrer Querflöte die Texte von Ruth Plege. Foto: privat

Nach der sehr erfolgreichen ersten Veranstaltung im vergangenen November luden Achtsamkeitstrainerin Ruth Plege und Musikerin Annette Giefer am vergangenen Sonntag zu einer zweiten Auflage der WortKlang Stille in die Clemenskapelle ein.

Die Hoffnung stand im Fokus der besinnlichen Stunde am frühen Abend. Die von Ruth Plege verfassten Texte wurden von Annette Giefer in von ihr ausgewählten oder selbst komponierten Stücken mit der Querflöte aufgegriffen. In den jeweils anschließenden drei Minuten der Stille hatten die Gäste in der voll besetzten Clemenskapelle die Möglichkeit, diese Impulse auf sich wirken zu lassen.

Wenn es gelingt, in die Stille einzutauchen, tritt man in Kontakt zu sich selbst, kann sich, das eigene Handeln und Fühlen intensiver wahrnehmen und reflektieren.

Die berührenden Texte von Ruth Plege beleuchteten das Thema Hoffnung auf vielfältige Weise und gaben Denkanstöße für Wege aus der Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit zu einer Besinnung auf die eigene innere Kraft, die Liebe zu sich selbst und das Gute, was wir einander geben können.

„Erinnere dich an den Menschen, der du schon immer gewesen bist: Du bist Licht, du bist Liebe, du bist Hoffnung, du bist Glück“, so Plege zu den Anwesenden.

Das…