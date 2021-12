Katarzyna „Kati“ Brings eröffnet am Samstag das Busmann-Stübchen wieder Das Schönste sind die Begegnungen

Katarzyna Brings wird künftig das Busmann-Stübchen in Kevelaer betreiben. Foto: FG

Katarzyna „Kati“ Brings ist ein echtes Energiebündel: „Ich habe sechs Wochen lang mit der Bürokratie gekämpft und jetzt erfüllt sich mein Traum!“ Ihr Traum war und ist das eigene Café / Restaurant – und noch in dieser Woche macht sie ihn wahr: Am kommenden Samstag, 4. Oktober 2021, 12 Uhr, erweckt die quirlige Kevelaererin das Busmann-Stübchen an der Busmannstraße 42 wieder zum Leben.

Ein gutes Jahr schlummerte das Lokal sprichwörtlich im Dornröschenschlaf, um nun von Katarzyna Brings, die alle nur „Kati“ nennen, geweckt zu werden. „Vor zwei Wochen bekam ich die Schlüssel und habe seitdem kaum noch geschlafen, weil ich so aufgeregt bin und ganz viel vorhabe“, sprudelt es aus der jungen Gastronomin nur so heraus.

Nachdem sie mit Familie, Freund*innen und Unterstützer*innen im traditionsreichen Café / Restaurant zunächst „Klar Schiff“ gemacht hat, laden die 42 Sitzplätze im Innenbereich und weitere 20 Plätze draußen wieder ein, ihre Gäst*innen zu bewirten. Und die werden besonders herzlich begrüßt: „Das Schönste, was es für mich gibt, ist die Begegnung mit Menschen“, freut sich Brings. Gemäß ihrer Lebensphilosophie „Wichtig im Leben ist sehen, fühlen, riechen, hören und schmecken“ sollen die Besucher*innen jeden Tag mit ihr genießen.

Etager…