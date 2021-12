Marketingpreis fand erneut als Livestream statt

Ein Marketingpreis ohne Marketingpreis – auch in diesem Jahr fand die traditionelle Veranstaltung in Kevelaer nur im Online-Format statt. Keine Gäst*innen im Bühnenhaus, keine Preisträger*innen. Wer es über die gute halbe Stunde Leerlauf zu Beginn des YouTube-Livestreams am Freitagabend hinaus geschafft hatte (über die Spannungskurve technischer Aufbauarbeiten lässt sich sicherlich streiten), konnte gemeinsam mit Moderator Christian Kepser und Persönlichkeiten sowie Unternehmer*innen der Stadt einen Blick auf die Wirtschaft Kevelaers werfen.

„Daran, dass Sie zu Hause sitzen und wir quasi in Ihrem Wohnzimmer sind, das macht es deutlich: Corona hat uns auch im Jahr 2021 – leider muss man sagen – wieder voll im Griff“, begründete Kepser gleich zu Beginn die Entscheidung für eine erneute Online-Version. „Über das, was in Kevelaer los ist, was vielleicht nicht los ist, was gut ist, was vielleicht besser werden soll“, darüber sprach er im Anschluss unter anderem mit Vertreter*innen aus Gastronomie, Einzelhandel, Landwirtschaft, Handwerk und Kirche.

Wirtschaft durch Corona geprägt

Mithilfe von Interviews sowie Kurzfilmen schafften es die Verantwortlichen nicht nur, einen Querschnitt der wirtschaftlichen Situation in der Marienstadt zu bilden. Es gelang auch, der Corona-Pandemie zwar einen angemessenen Rahmen zu geben, den Wirtschaftsstandort Kevelaer aber auch pandemieunabhängig darzustellen.

Für die Unterhaltung sorgten erneut die „Kevelaer Allstars“, die mit einigen Klassikern mal wieder unter Beweis stellten, wie gut die Marienstadt auch musikalisch aufgestellt ist.

Im kommenden Jahr hoffen die Verantwortlichen auf ein Comeback des analogen Marketingpreises.

Wirtschaftsförderung will Impulse setzen

In den drei Talkrunden des Abends wurden in der Veranstaltung zum Marketingpreis die Entwicklungen in Einzelhandel, Gastgewerbe und Dienstleistung erörtert. So wurde z.B. deutlich, dass der Mangel an Fachkräften ein zentrales Thema ist. Deshalb sind für das Jahr 2022 folgende Projekte für den Bereich Gastgewerbe, für den Bereich Fitness (stellvertretend für den Dienstleistungssektor) und für den Einzelhandel seitens der Wirtschaftsförderung geplant:

Koch-Workshop mit Björn Freitag

Die Wirtschaftsförderung Kevelaer will in Kooperation mit den weiterführenden Schulen die Berufsausbildung im Gastgewerbe schmackhaft machen. Für junge interessierte Menschen der Abschlussklassen wird es deshalb einen Workshop bzw. Kochkurs mit Björn Freitag geben. Björn Freitag ist Sternekoch und bekannt aus diversen Fernsehsendungen.

Hospitation Medical-Park Borussia Mönchengladbach

In Kooperation mit dem Medical-Park Borussia Mönchengladbach will die Wirtschaftsförderung für interessierte Schüler*innen der Kevelaerer Abschlussklassen Hospitationen, Praktika etc. im Bereich Fitness bei der Borussia Mönchengladbach organisieren. Die Elf vom Niederrhein hat hier viele Fans und die Schüler*innen können einmal abtauchen in die „große weite Welt“ des Profisports.

Workshops mit Frank Rehme vom „gmvteam“

Einerseits befassten sich seit Corona mehr Menschen mit den Möglichkeiten des Online-Einkaufs. Andererseits sei festzustellen, dass die Wertschätzung für den stationären Einzelhandel als Kommunikationspunkt mit Servicequalität steige. Die Pandemie fördere ohne Zweifel einen weiteren Digitalisierungsschub im Einzelhandel. Auch Akteur*innen, die bislang skeptisch oder zögerlich waren, müssten nun umdenken. Aber sowohl die Verzahnung der Kanäle als auch das Aufladen von stationären Erlebnissen gewinne deutlich an Bedeutung, so die Kevelaerer Wirtschaftsförderung. Mit Frank Rehme vom „gmvteam“ aus Düsseldorf gehe es im nächsten Jahr in vier Workshops für den Kevelaerer Einzelhandel genau um diese neuen Impulse.

„In den Talkrunden und Videoclips wurde sehr deutlich, dass Einkaufen nicht nur Versorgung, sondern insbesondere Erlebnis und Inspiration bedeutet“, schreibt Tobias Nelke von der Kevelaerer Wirtschaftsförderung zum Marketing-Preis 2021.

Wer sich den Marketingpreis 2021 nachträglich zu Gemüte führen möchte, findet den Livestream unter https://www.youtube.com/watch?v=mcwvh0UcdJQ.