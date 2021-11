Schüler*innen spenden Laternen an Seniorenheime

Endlich konnte in diesem Jahr wieder der große Martinszug durch die Kevelaerer Innenstadt ziehen, auf den sich alle Schüler*innen nach dem Ausfall in 2020 so gefreut hatten. Mit viel Kreativität und Spaß bastelten auch die Schüler*innen des Kevelaerer Kardinal-von-Galen-Gymnasiums ihre Laternen im Vorfeld unter tatkräftiger Beteiligung ihrer Lehrer*innen. Damit die kreativen Werke nun im Anschluss nicht in der nächsten Ecke verstauben, haben sich die Schüler*innen des KvGG etwas Besonderes einfallen lassen.

Aus einer spontanen Idee heraus und in Erinnerung an das vergangene Jahr, spendeten viele Schüler*innen nach dem Umzug ihre Laternen für die Bewohner*innen der Kevelaerer Seniorenheime, um auch in diesem Jahr den Martinsgedanken des Teilens zu leben. Bei den Senior*innen war die Freude über die Geste sichtlich groß.