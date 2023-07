Zeichenkurs und Vortrag im Museum

Umgeben von besonderen Werken der Malerei und Bildhauerei bietet der Zeichenkurs die Gelegenheit, einmal vor dem Original Platz zu nehmen und die Perspektive der Künstler einzunehmen. Die Teilnehmenden sollen sich dabei zeichnerisch mit den Kunstwerken der neuen Dauerausstellung auseinandersetzen und auf eigene Art und Weise das Dargestellte für sich interpretieren.

Der Zeichenkurs findet am 10. August 2023 von 17.00 bis 19.00 Uhr im Niederrheinischen Museum Kevelaer statt und richtet sich an interessierte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren. Die Teilnahme kostet 15,00 Euro inkl. Material und Eintritt in die Ausstellung. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0 28 32 . 95 41 20, per Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de oder vor Ort an der Museumskasse möglich.

Im Anschluss an den Zeichenkurs, gegen 19.00 Uhr, wird die Museumsleitung Veronika Kaenders die Sammlung vorstellen, die das Ehepaar Dr. Georg und Eva Ratermann über Jahrzehnte zusammengetragen hat. Hochkarätige Werke namhafter Künstler, aber auch entzückendes Kleinod, dessen Herkunft völlig ungeklärt ist, werden dabei genauer betrachtet. Für den Vortrag ist keine Anmeldung erforderlich und die Kosten von 6,00 Euro können an der Abendkasse bezahlt werden. Als wichtiger Hinweis: Für die Mitglieder des Vereins für Museumsförderung ist die Teilnahme an diesem besonderen Vortrag kostenfrei.