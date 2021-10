Das ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her, dass ich damals im August den Titel eines alten Liedes abwandelte: Sag mir, wo die Kneipen sind? Der Grund war allen Kevelaerer*innen sofort klar: Gemeint waren aktuell damals „Dorfkrug“ und „Kastanien-Eck“ in Twisteden als Nachfolger von etlichen anderen, die uns im Stadtgebiet verloren gegangen waren.

Und nun wäre eine zweite Änderung des Liedes nötig, weil uns noch ein weiterer, wichtiger Teil aus unserer Kevelaerer Gastronomie abhandenkommt.

Damals klagte ich, ich müsse wohl wegen des Kneipensterbens in Zukunft mein Bier bei Aldi, Hüsch oder Trinkgut kaufen. Aber auch damals ging es nicht um das Getränk, sondern um liebe Wirtsleute, die sich an uns und wir uns an sie gewöhnt hatten. Auch damals fiel der Abschied schwer und es scheint sich leider alles zu wiederholen.

Auch heute und jetzt geht es nicht um das leckere Eis à la Bananen-Split, Stracciatella, Spaghetti-Eis. Da sind wir in Kevelaer derzeit ganz gut bestückt. Nein – es geht darum, dass hier zwei ganz liebe Menschen in ihre Heimat, weit weg von Kevelaer, ziehen. Ivano, der ruhende, stets freundliche Pol hinter seiner Eistheke, von der die quirlige und sympathische Petra die fertigen Portionen abholte und zu den Tischen brachte.

Nicht nur Mechel und ich, alle Kevelaerer*innen werden euch vermissen.

Mechel kann mein perfektes Italienisch nicht toppen und trauert auf Platt: „Ek kann ni anderes – ek mott nauw en begge schrawe.“

Petra und Ivano: Tanti saluti!!

Euer Hendrick