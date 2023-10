Norbert Brauers aus Wetten wurde am Samstag 80 Jahre alt Der Naturmensch und die „ grüne Hölle “

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Norbert Brauers

Norbert Brauers ist kein Typ, der gern im Mittelpunkt steht. Er steckt in Wetten lieber im Hintergrund seine Tätigkeitsfelder ab und gestaltet sie ehrenamtlich mit. So wie er ein Berufsleben lang als Vermessungstechniker Achspunkte abgesteckt hat, damit Straßen und Brücken am Ende richtig lagen.

Am vergangenen Samstag wurde Norbert Brauers 80 Jahre alt.

Fast jeder in Wetten kennt ihn. Er ist im Dorf geboren, zur Schule gegangen und mitten im Ortskern aufgewachsen. Sein Vater Paul war kaufmännischer Sachbearbeiter in einer örtlichen Schuhfabrik, seine Mutter Elisabeth Krankenschwester. 1959 zog die Familie in ihr neues Heim jenseits der Niers. Hier hatten seine Eltern auf rund 4.800 Quadratmetern ein Haus errichten und einen Garten anlegen lassen. Lehrstelle und Arbeit fand Norbert Brauers weit außerhalb des Dorfs. 1973 kehrte er mit seiner Frau Waltraud ins Elternhaus zurück. Im selben Jahr kam Gernot zur Welt. Rita folgte zwei Jahre später. Heute ist sie selbst Mutter zweier Kinder.

Längst ist ein he…