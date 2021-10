Die „Pélerins du soleil” nehmen ihr Publikum mit auf die Reise Sechs Frauen auf dem Jakobsweg

Die Pilgerinnen der Sonne in Winnekendonk. Foto: aer

Die Freude ist ihnen anzusehen, als die sechs Frauen am vergangenen Freitagabend nacheinander die Bühne betreten. Dreimal hatten sie den Vortrag schon verschieben müssen. Endlich findet er in der Öffentlichen Begegnungsstätte in Winnekendonk statt. Der Saal ist gefüllt und das Publikum in guter Stimmung.

Seit 2016 sind Ulrike Albers-Riegel, Stephanie Theiß, Andrea Holtermann, Regina Elser-Zamzow, Christel Hartmann und Barbara Matheisen schon unterwegs. Anfangs nur am Niederrhein, erweitern die Frauen ihren Pilgerweg immer mehr bis nach Spanien. Und davon berichten sie nun. Die „Pélerins du soleil“ (Pilgerinnen der Sonne), wie sie sich nennen, betreten die Bühne. Jede von ihnen trägt einen überdimensional großen Gegenstand mit sich, der ihr auf dem Pilgerweg besonders nahe ist.

„Als wir mal lange durch die Hitze liefen, forderte ich die anderen auf, den Satz zu vervollständigen: ‚Ich würde lieber nackt gehen als ohne…‘“, sagt Ulrike Albers-Riegel. Sie bekam Antworten wie: „Meinen Lippenstift“, „meine Pflasterbox“, „meinen Pilgerpass“, „eine Feder“, „meine Turnschühchen“.

Sie selbst würde ni…