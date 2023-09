Am Samstag, 26. August, fand die „Buschpartie“ der Bürger-Schützengesellschaft statt. Traditionell versammelten sich Schützenbrüder und Gäste mit dem Fahrrad vor dem Rathaus, um gemeinsam zum Schießstand in Twisteden zu radeln und in gewohnter Manier gesellige Stunden bei einem unkonventionellen Schießwettbewerb zu verbringen.

Bei gekühlten Getränken und Herzhaftem vom Grill vergingen die Stunden wie im Flug. Am Ende durfte Präsident Stefan Boßmann den Preisträgern und dem Buschkönig Winfried Janssen gratulieren.

Zahlreiche Schützen und Gäste

Nach Ankunft in Twisteden und dem ersten oder auch schon zweiten Bier – es soll auch alternative Getränke gegeben haben – begrüßte Präsident Stefan Boßmann „seine“ zahlreichen Schützenbrüder sowie die „Honoratioren“: den amtierenden König der Bürgerschützen und Stadtbundkönig Maurice Pastuska mit seinem Adjutanten Michael Pool, den amtierenden Festkettenträger Paul Hellmanns mit seinem Adjutanten Hans-Gerd „Hannibal“ Hoolmann, den Präsidenten der Geselligen Vereine Marcus Plümpe und den stellvertretenden Stadtbundmeister Jürgen Borghs. Der Präsident konnte zudem acht weitere Gäste willkommen heißen.

Gäste werden zu Mitgliedern

Der Vorstand hatte in seiner jüngsten Sitzung und im Nachgang zu verschiedenen Veranstaltungen entschieden, mehrere Gäste einzuladen. So sollten die Gäste die Möglichkeit haben, den Kreis der „Bürger“ näher kennen lernen zu können. Die Gäste wurden herzlich aufgenommen und fühlten sich zunehmend wohl im Männerkreis der Schützen. Zur großen Freude des Vorstandes ging das erklärte Ziel „Mitgliedergewinnung“ dann auch auf. Nachdem der erste Preis (Schwanz des Vogels) gefallen war, lagen vier Anträge auf Mitgliedschaft vor, die in geheimer Wahl auch alle mehrheitlich bestätigt wurden. Als nunmehr neue Mitglieder konnten die frischgebackenen Bürgerschützen alle auch vollumfänglich am gesamten Wettkampf teilnehmen und um die Würde des Buschkönigs 2023 kämpfen. Die Neuaufnahmen im Einzelnen: Jürgen und Uwe Baumann, Björn Helmus und Felix Voß.

Der Vogel ist gefallen

Während das Holzvieh Stück für Stück zerlegt wurde, entwickelten sich viele Gespräche in immer wieder wechselnden Gruppierungen. Letztendlich war es Winfried Janssen, der die Ehre „Buschkönig 2023“ mit dem finalen Schuss erringen konnte.

Die Preisträger im Einzelnen:

Buschkönig Winfried Janssen (493. Schuss)

1. Preis Georg Vloet (133. Schuss)

2. Preis Nobert Platzer (231. Schuss)

3. Preis Jürgen Borghs (299. Schuss)

Gäste-Sonderpreis Oliver van Neerven (410. Schuss)

Bei weiteren Getränken nahm der Abend seinen Lauf. 22.00 Uhr – Ende der Veranstaltung am Ort der Vogelstange in Twisteden – so stand es in der Agenda – und so geschah es. Mit vereinten Kräften wurde das Equipment verladen und verstaut und der Rest der Bürgerschützen machten sich auf Richtung Heimat. Über die letzten Etappen einzelner Schützen ist nichts bekannt.