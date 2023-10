Puppenspiel wieder im Museum

Das „Wodo Puppenspiel“ aus Mülheim präsentiert am 21. Oktober 2023 um 15 Uhr das Stück „Finn, der Feuerwehrelch“ im Niederrheinischen Museum in Kevelaer. Die Karten sind begrenzt und für 5,00 Euro pro Person an der Museumskasse erhältlich. Zudem können bereits Karten für die Vorstellung „Pippi Langstrumpf“ am 25. November erworben werden, die ebenfalls um 15.00 Uhr stattfinden wird.

Zur Geschichte des Stückes:

Finn, der Feuerwehrelch, möchte Feuerwehrmann werden und das Einsatzfahrzeug fahren. Doch zuvor muss er eine Grundausbildung durchlaufen. Ob und wie sich Finn im Alarmfall bewährt, soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden.