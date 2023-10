An der Twistedener Straße in Kevelaer kam es am Mittwoch, 18. Oktober 2023, gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Mann aus Rheinberg befuhr mit seinem Motorrad die Straße in Fahrtrichtung B9. Aus entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr ein 28-jähriger Mann aus Kevelaer mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger die Straße. Der Mann beabsichtigte in den Mühlenweg abzubiegen, übersah dabei aber den sich nähernden Motorradfahrer. Der Mann aus Rheinberg bremste sein Motorrad, um eine Kollision zu vermeiden, stark ab und verlor die Kontrolle über die Maschine. Er stürzte zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden musste. Lebensgefahr bestand nicht. Am Motorrad sowie an einem Verkehrsschild entstand erheblicher Sachschaden.