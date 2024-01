BIG Challenge: Mit KI gegen Krebs

Der von Landwirten gegründete Verein BIG Challenge organisiert einmal im Jahr ein Event aus Sport und Sponsoring, um Projekte zur Krebsforschung finanziell zu unterstützen (das KB berichtete mehrfach). Die BIG Challenge im vergangenen Jahr fand am 19. August in Winnekendonk am Niederrhein statt. Bei bestem Wetter waren rund 240 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Rad oder als Läuferinnen oder Läufer unterwegs und sorgten insgesamt für ein Spendenergebnis in Höhe von 206.587 €!

Seit dem Beginn im Jahre 2014 konnten somit mehr als 1,8 Mill. € in verschiedene Forschungsprojekte der Deutschen Krebshilfe überwiesen werden. Der Betrag aus 2023 geht in das Forschungsprojekt „Künstliche Intelligenz als Unterstützung gegen Tumore“ bei der Deutschen Krebshilfe.

Um einen Eindruck von der besonderen Atmosphäre dieses Events zu bekommen, hat die Agentur Fabrykant einen Kurzfilm über den BC-Tag 2023 gedreht, der inzwischen auch auf YouTube abrufbar ist.

Bereits jetzt laufen die ersten Vorbereitungen für den großen BIG Challenge-Tag 2024. Einige der Aktiven aus den vergangenen Jahren haben diese tolle Veranstaltung nach Nordhessen geholt. Am 15.06. wird der Start in Grebendorf bei Eschwege erfolgen.

Auf dem attraktiven Rundkurs geht es auf dem Werratalweg bis nach Thüringen und im südlichen Bereich über Eschwege dann wieder zurück nach Grebendorf.

Eine kürzere Strecke rund um den Werratalsee wird für die Läuferinnen und Läufer eingerichtet. Jeder Teilnehmende entscheidet selbst über den Tag und wie oft er oder sie den Kurs bewältigen will. Das Anmeldeportal auf der Homepage www.bigchallenge-deutschland.de wird in Kürze geöffnet.

Auch in 2024 ist es das Ziel, eine möglichst hohe Summe an Sponsoren- und Spendengeldern einzusammeln, um die Deutsche Krebsforschung weiter zu unterstützen. Die Spenden werden 2024 entsprechend dem Beschluss der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins in die Forschung gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs, eine Krebsart mit nach wie vor geringen Heilungs- und Überlebenschancen, gehen.

Der BC-Verein hofft auch in Nordhessen und zukünftig im Wechsel mit Winnekendonk im Rheinland und Bruchhausen-Vilsen in Niedersachsen eine erfolgreiche Veranstaltung zu etablieren.