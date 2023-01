Am Sonntag fand im Niederrheinischen Museum die Ausstellungseröffnung der Sammlung Ratermann statt Bedeutender künstlerischer Gewinn für Kevelaer

Kunstbegeisterte konnten am Wochenende erstmalig die Ausstellung zur Sammlung Ratermann im Niederrheinischen Museum in Kevelaer besuchen. Foto: bee

Für Freunde des Niederrheinischen Museums in Kevelaer war es ein schöner Tag: Am vergangenen Sonntag wurden erstmals Teile der Sammlung von Dr. Georg und Eva Ratermann der Öffentlichkeit vorgestellt. Das inzwischen verstorbene Ehepaar aus Mülheim hatte ihre private Kunstsammlung mit ca. 100 Bildern und Objekten im Jahr 2021 dem Verein für Museumsförderung Kevelaer e.V. geschenkt (das KB berichtete). Das Museum in Kevelaer freut sich, diese Besonderheiten ab sofort mit seinen Besucherinnen und Besuchern teilen zu können.

Eva Ratermann hatte in der Vergangenheit ihre Sammlung verschiedenen Museen angeboten, die aber alle abgelehnt hatten. Bei einem ihrer Besuche in Kevelaer, es war um das Jahr 2010, erzählte sie Herbert Kocken (Galerie Kocken) davon und ob er nicht eine Idee hätte, wo die Sammlung nach ihrem Tode einen würdigen Platz finden könnte. Kocken konnte so erste Kontakte zwischen Ratermann und dem Museum herstellen. In verschiedenen Gesprächen überzeugte er Eva Ratermann und den damaligen Museumsleiter Dr. Burkhard Schwering sowie den Vorsitzenden des Museumsfördervereins, Rechtsanwalt Reinhard Thönnissen, davon, dass diese Sammlung gut ins Kevelaerer Museum passen würde. Herbert Kocken ist froh, dass die Verantwortlichen des Museums zu der Überzeugung kamen, dass es einen bedeutenden künstlerischen Gewinn für Kevelaer und auch für den Niederrhein darstellen würde, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Erstmals wurden am Wochenende nun 22 Exponate der Öffentlichkeit präsentiert, die zum Tei…