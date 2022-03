Ausstellungsorte der Landpartie stehen fest

Ein facettenreiches Ausstellungsprogramm lockt bei der Landpartie am Niederrhein an drei Wochenenden im Juni (11. und 12., 18. und 19., 25. und 26. Juni). Rund um die historische Wallfahrtsstadt Kevelaer präsentieren an insgesamt 24 Ausstellungsorten weit über 100 Künstler*innen und Kreative ihre Werke. Viele Aktive arbeiten vor Ort und lassen sich gerne dabei über die Schulter schauen. Die besondere Kulisse für die Ausstellungen bieten außergewöhnliche Gärten, alte Höfe, eine Schule, ein Wasserschloss und eine Burg. Präsentiert werden unter anderem Steinbildhauerei, Schmuckdesign, Malerei, Arbeiten in Ton und Beton, Drechselkunst, Floristik und allerlei Handwerkliches und Handgemachtes.

Auch drei landwirtschaftliche Betriebe sind mit von der Partie und bieten neben besonderen Ausstellungsflächen regionale Produkte und Infos zu ihrer ökologischen Tierhaltung. Workshops, Kulturprogramm und kulinarische Angebote runden das Programm ab. Die guten Radwege, der praktische Faltplan im Programmheft und der offene Empfang an den Ausstellungsorten machen die Landpartie am Niederrhein zu einem außergewöhnlichen Erlebnis und einer wunderbaren Auszeit vom Alltag, ganz besonders mit dem Fahrrad.

Welcher der nebenstehenden Ausstellungsorte an welchem Wochenende – manche sogar an allen – geöffnet hat, kann man dem aktuell erschienenen Flyer (siehe auch Berichterstattung/Poster auf der Rückseite dieser Ausgabe) entnehmen. Denn darin gibt es einen Farbcode, der die Planung ganz einfach macht (alles auch auf der Internetseite www.landpartie-niederrhein.de zum herunterladen).

Übrigens: Am Samstag, 25. Juni, feiert der Solegarten St. Jakob Geburtstag und lädt Kevelaerer*innen und Landpartie-Gäst*innen zu abendlichen Konzerten mit lokalen Bands. Details folgen.