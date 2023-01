Anmeldung für Kindertagespflege jetzt online möglich

Nachdem seit Oktober 2022 bereits die KITA-Anmeldung in Kevelaer über das Online-Tool „KITA-ONLINE“ möglich ist, ging am Dienstag, 3. Januar 2023, auch das onlinebasierte Bedarfsmelde- und Anmeldeverfahren für die Kindertagespflege „TPF-ONLINE“ an den Start. Ab sofort können Eltern damit auch ihren Betreuungsbedarf in der Kindertagespflege für ihre Kinder ganz bequem online anmelden. Viele weitere Kommunen nutzen das Tool bereits. Im Rahmen der Digitalisierung erweitert auch die Wallfahrtsstadt ihr Online-Angebot und optimiert die Planung und Verteilung von Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege.

Seit dem 3. Januar können sich Eltern bequem von zu Hause aus über die Kindertagespflege und die Kindertagespflegepersonen in Kevelaer informieren oder nach Betreuungsmöglichkeiten im näheren Umfeld suchen. Die Bedarfsmeldung über „TPF-ONLINE“ nimmt dabei nur wenige Schritte in Anspruch: Die favorisierte Kindertagespflegeperson auswählen, Bedarfsmeldeformular ausfüllen und abschicken.

Die Anmeldung über „TPF-ONLINE“ ersetzt aber nicht das persönliche Gespräch mit der Fachberatung für die Kindertagespflege bei Frau Schoofs (Tel. 02832 / 122-602) oder Frau Trötschkes (02832 / 122-626) und der Kindertagespflegeperson. Ein Betreuungsplatz kann und wird nur vergeben werden, wenn vorab neben der Bedarfsmeldung über „TPF-ONLINE“ eine persönliche Kontaktaufnahme mit der Kindertagespflegeperson erfolgt ist.

Meldung in Papierform nicht ausreichend

Eltern, die bereits eine Bedarfsmeldung in Papierform für die Zeit ab 1. März 2023 beim Jugendamt der Stadt Kevelaer eingereicht haben, werden aufgefordert, eine neue Bedarfsmeldung über „TPF-ONLINE“ durchzuführen, da die bisherige Bedarfsmeldung nicht ausreicht.

„Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat sich bewusst für ein Programm entschieden, das sämtliche Vorteile eines onlinebasierten Anmeldeportals bietet, aber auch den notwendigen Raum für persönliche Kontakte zwischen Kindertagespflegepersonen, dem Jugendamt und den Eltern ermöglicht“, erklärt Kevelaers Pressesprecherin Lena Hanenberg in einer entsprechenden Mitteilung.

Weitere Informationen zu dem neuen Verfahren sind auch auf der Homepage der Wallfahrtsstadt Kevelaer zu finden. Eltern, denen die Online-Anmeldung zu Hause nicht möglich ist, können diese auch gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Jugendamtes durchführen.

Bei Fragen zum Online-Verfahren, werden Eltern gebeten, sich mit den Kolleginnen des Jugendamtes Frau Geurtz (02832 / 122-601), Frau Schoofs (02832 / 122-602) oder Frau Trötschkes (02832 / 122-626) in Verbindung zu setzen.