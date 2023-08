Anhängermaul von landwirtschaftlicher Maschine entwendet

An der Örtlichkeit “Im Auwelt” in Kevelaer kam es im Zeitraum von Dienstag (15. August 2023), 21:30 Uhr und Mittwoch (16. August 2023), 09:30 Uhr zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter gelangten auf einen landwirtschaftlichen Hof und entwendeten dort ein Anhängermaul. Das Anbauteil war an einer Zugmaschine (Hersteller: Class / Modell: Arion 650) montiert gewesen. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen zudem beschriebenen Sachverhalt und bittet um Hinweise an die Kripo Goch unter 02823 1080.