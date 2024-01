2011 erschien es erstmals, 2015 gab‘s die überarbeitete Neuauflage und nun ist es endlich wieder erhältlich: Karl Renard, der als Experte für das Thema „Gastronomie in Kevelaer“ gilt, bringt sein Buch „Gastronomie in Kevelaer, damals, heute“ wieder in den Handel. Es berücksichtigt dabei nicht nur Kneipen, Schankräume und Gaststätten in Kevelaer, sondern auch in den Ortschaften Kervenheim, Twisteden, Wetten und Winnekendonk.