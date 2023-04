Der Brocante-Markt lockte in die Stadt Alte Dinge finden neues Zuhause

/ von Geertje Wallasch

Annika Selders und Teresa Stille hielten die Stellung beim Kleidertausch der GRÜNEN. Foto: gee

Zum inzwischen zweiten Mal fand am Wochenende der Brocante-Markt in Kevelaer statt, der mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden war. Mit über 35 Handeltreibenden waren es mehr Stände als im vergangenen Jahr, an denen Antiquarisches, Althergebrachtes und gut Erhaltenes angeboten wurde. Da war so manches zu entdecken, was schon längst in Vergessenheit geraten war.

Schon zu Beginn des Marktes um 11 Uhr fanden sich viele interessierte Menschen auf den Straßen und auf dem Kapellenplatz ein, die neugierig schauten, was alles angeboten wurde. Vor allem die verschiedenen niederländischen Stände waren gut besucht wie zum Beispiel „Het Brocante Pakhuis aus Haarlem“. Auch Aloys Cremers hatte sein Atelier geöffnet und freute sich über viele Gäste.