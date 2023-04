Rätselspaß im Goldenen Löwen

In den vergangenen Wochen wurde beim „Quiz im Löwen“ wieder fleißig gerätselt. Bei zwei „Ladies-Spezial“ und einem zünftigen „Herrenabend“, bei denen die Teams entsprechend nur aus Damen bzw. Herren bestanden, stellten die Teilnehmenden nicht nur ihr Wissen unter Beweis, sondern zeigten auch eine großzügige Spendenbereitschaft.

Rätseln gegen Spende

Dank der Unterstützung des Hotels Goldener Löwe, der Firmen EDEKA Brüggemeier, Sport Dorenkamp und des Restaurants Herr Lehmann konnten die Veranstalter Stefan Spittmann und Dirk Winkels die Veranstaltung wie gewohnt kostenlos auf die Beine stellen. Am Ende von drei abwechslungsreichen Abenden baten die Organisatoren lediglich um eine kleine Spende.

Und so freuten sich die beiden, dass Dank der Spendenbereitschaft der insgesamt 293 Teilnehmenden ein Scheck in Höhe von 2500 Euro an die ELA Stiftung Deutschland überreicht werden konnte. ELA e.V. setzt sich für Patientinnen und Patienten von wenig erforschten Krankheiten ein, stellt Verbindungen zu ärztlichen Fachkräften sowie Forschenden her und unterstützt betroffene Familien.

Stellvertretend für viele Patientinnen und Patienten nahm die 10-jährige Pia mit ihren Eltern den Scheck entgegen.