Am Samstag, 13. Januar 2024, bieten die Wasserburg Rindern und das Katholische Bildungsforum für Trauernde, die eine KraftQuelle suchen, einen Begegnungstag an.

„Alles hat seine Zeit“ – diese biblische Weisheit greift eine urmenschliche Erfahrung auf: Es gibt „eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen; eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz“. Dabei stellt der Tod eines Menschen das Leben auf den Kopf, nichts ist mehr, wie es vorher war. In dieser Zeit zum Weinen und für die Klage sind die Trauernden nicht allein, sondern dürfen sich einander in der Kirche verbunden wissen, die eine Gemeinschaft der Lebenden und Verstorbenen ist.

Der Begegnungstag macht diese Gemeinschaft erfahrbar: zunächst in einem Gottesdienst, dem Weihbischof Rolf Lohmann vorsteht; am Ende des Gottesdienstes besteht die Möglichkeit zur Einzelsegnung. Der weitere Tag eröffnet dann Raum für Begegnungen.

Unter dem Motto „TrostTexte und Klavier“ steht der Nachmittag im Zeichen der Suche nach KraftQuellen für den Alltag mit der Trauer um den verstorbenen Menschen.

Ausgewählte Texte und Klaviermusik, dargebracht von Professor Boguslaw Jan Strobel, laden dazu ein, Trost zu suchen und zu finden.

Das Angebot richtet sich an Trauernde, deren Verlusterfahrung am Veranstaltungstag mindestens 6 Monate zurückliegt.

Der Begegnungstag findet statt am Samstag, 13. Januar 2024, von 10 bis 17 Uhr. Veranstaltungsort ist die Wasserburg Rindern, Wasserburgallee 120 in Kleve. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro inkl. Verpflegung. Um Anmeldung im Kurssekretariat (Frau Coumans) wird gebeten unter 02821 7321717 oder an coumans@wasserburg-rindern.de.