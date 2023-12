Christmas Jazz

Am Donnerstag, 7. Dezember, lädt die Scala Jazzband & Friends um 19.30 Uhr zu einem weihnachtlichen Konzert ins Konzert- und Bühnenhaus ein. Einlass ist bereits um 18.30 Uhr.

„Santa Claus is coming to town“

Eine vielfältige Collage aus Weihnachtsklassikern, Melodien aus der Kindheit und Jazzstandards, vorgetragen von der einzigartigen Scala Jazzband mit Daniela Rothenburg am Gesang. Die beliebte Reihe changiert zwischen Konzert und Session und zeichnet sich durch ihre Offenheit aus. Raum für Neues entsteht an jedem Konzertabend.

Als Gastmusiker wird der Jazzmusiker Felix Bork dabei sein. Im Gepäck seine Trompete und eine Auswahl von erstklassigen Instrumentalstücken. Felix Bork ist ein Trompeter aus Köln. Beheimatet ist er in im weiten Spektrum der Black American Music. Von Swing bis hin zu zeitgenössischem Jazz ist Felix sowohl in Combo-Besetzung als auch in der Bigband anzutreffen. Darüber hinaus wirkt er auch als Komponist, wobei seine eigene Handschrift unter anderem von seiner kirchenmusikalischen Prägung gezeichnet ist.

Der Eintritt am Donnerstagabend ist frei, doch Spenden sind gerne gesehen. Eine Tischreservierung ist unter info@gastropauli.de oder 01719598854 möglich.