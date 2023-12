Boetselaars an der Spitze der Peterei

Zur Jahreshauptversammlung der 116 Jahre jungen Gilde trafen sich die Mitglieder am 9. Dezember 2023 in der Gaststätte „Zum Einhorn“. Neben 11 weiteren Tagesordnungspunkten war der Höhepunkt der Agenda die Neuwahl des Vorstandes. Bereits im Vorhinein hatten drei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes angekündigt, sich nicht für eine Neuwahl zur Verfügung zu stellen: Heinrich van Bühren, Werner van Gisteren und Paul Oll blicken auf eine jahrzehntelange Mitarbeit im Vorstand des Vereins zurück und verabschiedeten sich in den Ruhestand.

Markus Boetselaars, bis dato stellvertretender Präsident der Peterei, stellte sich zur Wahl des Präsidenten und wurde von der Versammlung gewählt. Die Mitglieder der Peterei applaudierten und gratulierten ihm zu seinem neuen Amt. Außerdem gewählt in den geschäftsführenden Vorstand wurden Lukas Boetselaars als Stellvertreter des Präsidenten, Markus Scholz als Schriftführer und Peter van Gisteren als Kassierer.

In den erweiterten Vorstand wählte die Versammlung Michael Jansen (stellv. Schriftführer, Pressewart & Web), Thomas Hegmann (stellv. Kassierer), Martin Ophey (Major), Markus Scholz (stellv. Major), Stefan Janssen (Hauptmann), Stefan Hoenmanns (Schießmeister & Fahnenschwenkerobmann), Ramon Janßen (Fähnrich), Lukas Boetselaars (Vergnügungswart), Theo Kerkmann & Manfred Geratz (Fahnenoffiziere). Reinhard Krebbers wurde die Ehre zuteil, im nächsten Jahr als Kassenprüfer zu fungieren.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war eine besondere Auszeichnung: Der neue Präsident der Gilde sprach Heinrich van Bühren den Titel des „Ehrenpräsidenten der Petrusgilde“ aus. Die Mitglieder applaudierten erneut und bedankten sich ausdrücklich bei dem nun ehemaligen Präsidenten sowie seinen Mitstreitern Paul Oll und Werner van Gisteren.