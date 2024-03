Abenteuer USA

Seit 35 Jahren gibt es den Schüleraustausch zwischen dem Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer und der Highschool Abilene in Kansas, USA. In diesem Jahr kann dieser Austausch zum ersten Mal seit 2019 wieder stattfinden.

Am Freitag, 15. März 2024, reiste eine Gruppe von 14 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 10 und Q1 mit ihren Lehrkräften Herrn Jens Auerbach und der stellvertretenden Schulleiterin Frau Nicole Lücke, nach New York und wird dort Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel die Brooklyn Bridge besichtigen.

Im Anschluss an vier erlebnisreiche Tage in New York wird die Gruppe nach Kansas reisen. In Abilene werden die Schülerinnen und Schüler in Gastfamilien leben und so den Alltag ihrer amerikanischen Partnerinnen und Partner kennenlernen. Neben dem Besuch der Abilene High School wird ein vielfältiges Programm stattfinden, darunter zum Beispiel der Besuch einer Talent Show.

Am 26. März tritt die Gruppe die Rückreise an. Ein Bericht über die Erfahrungen erscheint nach den Osterferien im KB.