„Zu Tisch, Geschwister!“ – so lautet der Titel der diesjährigen Interreligiösen Friedenswallfahrt, zu der am Sonntag, 27. August, wieder Vertreter der drei abrahamitischen Religionen in Kevelaer erwartet werden. 2015 hatte die „Aktion pro Humanität“ (APH) mit dem jetzigen Weihbischof Rolf Lohmann und dem inzwischen verstorbenen Menschenrechtler Dr. Rupert Neudeck (Cap Anamur) diese Wallfahrt ins Leben gerufen. „Nicht der Krieg, der Frieden muss ausbrechen in unserer Welt“, so Neudeck damals. Am Sonntag werden seine Frau Christel und sein Bruder Veit an der Friedenswallfahrt teilnehmen.

Von Beginn an ist APH aktive Partnerin und Gestalterin dieser interreligiösen Friedenswallfahrt.

In diesem Jahr wieder mit dabei sind Achmed Aweimer, Religionsbeauftragter des Zentralrats der Muslime, Michael Rubinstein (Vorstandsmitglied der israelischen Religionsgemeinschaft Württemberg) und die Kevelaerer Kirchengemeinden.

In diesem Jahr wird die Interreligiöse Friedenswallfahrt eine Neuerung erfahren: Alle Friedenspilger treffen sich um 16 Uhr direkt auf dem Kapellenplatz. Dort wird das APH-Team um Vorstandsmitglied Peter Tervooren, kräftig unterstützt von der Firma Roeren, Krefeld, eine 50 Meter lange Tafel aufgebaut haben – zwischen Kerzen- und Gnadenkapelle. „Es geht um die Mahl-Kultur in den Religionen, um das „zu Gast“ sein und das „Gastgeber sein“, um leere Plätze – für leidgeprüfte Menschen, für Gott, um Fasten und Speisen, um Nachhaltigkeit von Nahrung und Ernährung und um Dankbarkeit und Gebet“, so Wallfahrtsrektor Gregor Kauling. „Inspiriert wurden wir zu dieser Aktion durch die Kunstinstallation ‚The Global Supper‘ von Lilli Muller anlässlich des Karlspreise im Aachener Dom“, so Dr. Elke Kleuren-Schryvers (APH).

Alle sind herzlich eingeladen in interreligiöser Kultur an dieser Tafel Platz zu nehmen – gerne einfache Speisen, die gut zu teilen sind (Brot, Kuchen, Fingerfood) mitbringen – und bitte auch Teller, Becher und Besteck.

Zum ersten Mal aktiv mit dabei sind Jugendliche des Berufskolleg Kleve. Die „Aktion pro Humanität“ ist Patin des Berufskolleg, das ja auch engagierte „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ ist. Schülerinnen und Schüler haben sich mit Kunstlehrerin Klara Heimbach eine ungewöhnliche Tischdekoration einfallen lassen: Angehende Kinderpflegerinnen und -pfleger sowohl Aktive aus den internationalen Förderklassen haben Friedenslichter aus Papier gebastelt und mit Friedenssprüchen aus ihren Heimatländern versehen. Und auch zwei besondere Liedbeiträge werden zu hören sein: Die gelernte Erzieherin Salina Thür und Musiklehrer Karsten Verheyen werden zwei Liedbeiträge beisteuern. Aus Lampedusa hat das Team APH vor wenigen Wochen Holzplanken gekenterter Flüchtlingsboote mitgebracht – auch die werden eine Rolle spielen. Weitere musikalische Unterstützung: Paul Lammers, Kirchenmusiker von St. Marien, und aus der jüdischen Gemeinde Düsseldorf Markus Zaja, Klarinette.

Beginn 16 Uhr mit Musik, Beiträge, interreligiösen Gedanken zum Frieden, Ende gegen 18 Uhr.