7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 162,3

Am heutigen Dienstag, 4. Januar 2022, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 19.991 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Montag 23 neue Infektionen gemeldet.

Von den 19.991 Indexfällen sind 768 in Bedburg-Hau, 2.123 in Emmerich am Rhein, 2.693 in Geldern, 2.016 in Goch, 724 in Issum, 890 in Kalkar, 669 in Kerken, 1.716 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer (7-Tage-Inzidenz: 110,3), 3.308 in Kleve, 714 in Kranenburg, 1.190 in Rees, 298 in Rheurdt, 1.147 in Straelen, 377 in Uedem, 489 in Wachtendonk, 869 in Weeze.

Von den insgesamt 19.991 bestätigten Corona-Fällen gelten 18.881 als genesen; 271 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 24 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei erneut bei 162,3.

Aufgrund des geringeren Testaufkommens und der verspäteten Indexfallmeldungen haben die 7-Tages-Inzidenzen nach dem Jahreswechsel eine deutlich verringerte Aussagekraft, betont der Kreis Kleve in seiner Mitteilung.

Di., 04.01. – 162,3

Mo., 03.01. – 162,3

So, 02.01. – 155,0

Sa., 01.01. – 131,7

Fr., 31.12. – 146,1

Do., 30.12. – 123,1

Mi., 29.12. – 129,2

Di., 28.12. – 113,8

Aktuell befinden sich insgesamt 1.313 Personen in häuslicher Quarantäne.