Weihnachten erleben bis zum 16. Januar

Auch wenn die Weihnachtsfeiertage schon wieder vorüber sind und viele von Ihnen sicherlich schon wieder im Alltag angekommen sind, so wirkt ein besinnliches Gefühl und ein kleines Lächeln doch immer nach, wenn man an die Festlichkeiten zurückdenkt. Und tatsächlich endet die Weihnachtszeit offiziell erst am 2. Februar zu Maria Lichtmess. So tut das Niederrheinische Museum in Kevelaer ganz richtig, seine Adventskalenderausstellung „24 Tage | 24 Törchen“ noch bis zum 16. Januar 2022 für Besucher*innen geöffnet zu lassen, damit diese den Zauber der schönsten Zeit des Jahres auch nach den Feiertagen genießen können.

Alle Advents- und Weihnachtsfreund*innen sind zudem herzlich eingeladen am Freitag, 7. Januar 2022, um 15 Uhr, den „Langen Weg nach Weihnachten“ ein weiteres Mal zu gehen und die vor Kurzem gespürte Vorfreude darauf noch einmal nachzuempfinden. Denn die Geschichte des Adventskalenders und seiner Törchen ist zu jeder Jahreszeit ein Staunen wert.

Anmeldungen werden erbeten unter Tel. 02832-954120 oder an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de. Der Eintritt liegt bei 5 Euro pro Person. Im Museum wie zu allen Veranstaltungen gilt die 2G-Regel.