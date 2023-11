Der evangelische Kirchenchor lädt anlässlich der Präsentation des Liederbuches von Huub Oosterhuis zum Mitsingen ein Ein besonderes Konzert

Tom Löwenthal und Anja Rossmann präsentieren Huub Oosterhuis Liederbuch. Foto: privat

Zu einem besonderen Konzert kommt es am kommenden Sonntag, 19. November, um 16 Uhr, in der evangelischen Kirche Kevelaer an der Brunnenstraße 70.

Denn dann wird der evangelische Kirchenchor unter dem Dirigat von Anja Rossmann mit Tom Löwenthal am Klavier und Christian Franken an der Orgel ein Mitsingkonzert mit Stücken aus dem kürzlich auf deutsch erschienenen den Liederbuch „So lang es Menschen gibt auf Erden“ mit Texten des niederländischen Theologen und Dichters Huub Oosterhuis veranstalten.

Der Band umfasst insgesamt 150 ins deutsche übersetzte Gesänge des an Ostern 2023 verstorbenen Oosterhuis. Den Band neu aufbereitet hat sein langjähriger Weggefährte Kees Kok, der mit Oosterhuis die „Stiftung Lehrhaus und Liturgie“ gründete, zahlreiche CDs mit dessen Liedern produzierte und hunderte ‚Liedtage‘ in den Niederlanden und deutschsprachigen Ländern organisiert hat.

„Das erste Liederbuch ist vor gut zehn Jahren erschienen, da kommen immer neue Lieder dazu“, sagte Kok dem KB. „Insgesamt habe ich 50 ins neue Buch eingeführt, wobei bei 700 Liedern, Gesängen und Oratorien schwer auszuwählen war.“

Das Buch werde in Kevelaer erstmals präsentiert, ergänzt Tom Löwenthal, der 53 Jahre lang mit ihm zusammenarbeitete, seine Texte vertonte und seit Jahren das Liedgut von Oosterhuis auch in Deutschland mit verbreitet. Laut Kok hat die Gemeinde Kevelaer 60 Exemplare angekauft.

Oosterhuis, der im April diesen Jahres im Alter…