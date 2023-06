Zwei Tage Live-Musik in Kervenheim

Gebt ihm eine Bühne und er ist in seinem Element. Der bekannte Sänger Karl Timmermann ist bereits beim Burgzauber im Dezember 2022 auf dem Kervenheimer Burghof aufgetreten. Er sang seine wunderschönen Weihnachtslieder, holte sich Kinder zum Mitsingen auf die Bühne und verzauberte das Publikum. Mit ganz anderen Liedern ist Timmermann am Samstag, 10. Juni, auch wieder auf dem Burghof in Kervenheim zu hören. Als erfahrener Sänger, Komponist und Texter versteht er sein Handwerk. Wenn er z. B. die alten Songs der Bee Gees singt, ist „Gänsehaut pur“ garantiert. Erste Erfolge erzielte Timmermann bereits in den 60er Jahren mit seiner Band „The Dragons“. Schon 1970 erschien seine erst Eigenkomposition auf Schallplatte: „Hello, I love Maria“, erreichte u. a. in Belgien Platz 3 der Hitparade. Mit vielen anderen Bands, u. a. „Universum“, „The Beat 4“ und vielen Auftritten im Fernsehen ist Timmermann nicht nur am Niederrhein bekannt und erfolgreich. Die Organisatoren der „WIR“-Gruppe aus Kervenheim freuen sich auf den Auftritt von Karl Timmermann auf dem Burghof. Das Konzert beginnt um 14 Uhr.

Die “Jäcksges”

Daran anschließend, um ca. 16 Uhr, geht es weiter. Die „Jäcksges“, eine weit über die Ortsgrenzen von Kervenheim bekannte Mundartgruppe, betritt die Bühne. Mit bekannten Songs von den „Höhnern“, „Paveiern“, „Brings“ oder „Cat Ballou“ werden sie für eine wunderbare „Kölsche Stimmung“ auf den Burghof sorgen. Die siebenköpfige Gruppe gibt es bereits seit 1985 und das mit großem Erfolg und einem ständig wachsenden Repertoire.

Auch am Sonntag, 11. Juni, wird es mit der Formation „Stilles Örtchen“ musikalisch weitergehen. Premiere auf dem Burghof haben die jungen Musiker Jules und Michael aus Kleve. Zusammen mit Friedhelm Körner spielen sie Coversongs der Beatles, von Eric Clapton, America, Tom Petty und anderern. Der Auftritt beginnt um 13 Uhr.

Konzerte und Landpartie

Alle drei Konzerte werden im Rahmen der Landpartie 2023 stattfinden. Die große und ganz besonders Vielfalt des Angebotes auf dem Burghof überzeugte in den vergangenen Jahren mit hoher Qualität und Kreativität. „In vielen Gesprächen mit unseren Gästen zeigte sich, dass viele von ihnen von weit her angereist sind. Das ist ganz sicher auch der professionellen überregionalen Werbung der Verantwortlichen der Gesamtveranstaltung Landpartie 2023 zu verdanken“, sagt Mitorganisator Jan van Zadelhof. „Wir sind einer von über 20 Gastgebern dieser großartigen Veranstaltung und freuen uns, wenn dabei unsere wunderschöne Burganlage mal wieder in den Mittelpunkt gerückt wird. “

Kuchen, Kaffee, Leckers vom Grill und Kaltgetränke laden zu einem gemütlichen Aufenthalt ein. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Das gilt auch für die Konzerte.

Das ursprünglich für den 10. Juni angekündigte Konzert der Gruppe Kleug Zaat muss, wegen Erkrankung von zwei Musikern, leider ausfallen.