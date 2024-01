Zuwachs für die Geselligen Vereine

In einem voll besetzten Vereinshaus der Hubertusgilde auf Keylaer fand am Donnerstag, 11. Januar 2024, die Jahreshauptversammlung der „Geselligen Vereine von Kevelaer“ statt. Präsident Marcus Plümpe konnte alle 14 Vereinsvorstände willkommen heißen und auf ein eindrucksvolles Festjahr der Freiwilligen Feuerwehr 2023 zurückblicken.

Gleichzeitig konnte der Blick nach vorn ins laufende Jahr gerichtet werden: Am 20. Januar 2024 findet um 19.30 Uhr der Heimatabend im bereits ausverkauften Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer statt. In guter Tradition wird an diesem Abend der Festkettenträger der gemeinsamen Kirmesfeier im Mai proklamiert. In diesem Jahr ist der Musikverein Kevelaer e. V. festgebender Verein und wird das Geheimnis um den oder die Festkettenträger oder Festketteträgerin lüften.

Der Musikverein Kevelaer – Basilikamusik an St. Marien ist eine Gruppierung innerhalb der Pfarrgemeinde St. Marien. In ihm singen und musizieren über 150 Frauen und Männer, Mädchen und Jungen in verschiedenen Gruppierungen. Mit Basilikachor, Familienchor, Mädchen- und Knabenchor sowie einem Projektchor gibt es attraktive Angebote für alle, die gern singen – egal, ob jung oder alt. Dazu kommen noch die Instrumentalgruppen Basilikaorchester und das Blasorchester.

Ein noch recht junger Verein aus der Wallfahrtsstadt stellte sich während der Versammlung vor und möchte zunächst „auf Probe“ für ein Jahr in den Geselligen mitwirken. Die Karnevalsjugend Kevelaer e. V. ist ein nicht nur junger Verein, auch die Mitgliedersind allesamt noch recht jung. Der Verein ist entstanden aus Gruppierungen des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums, die regelmäßig an den Rosenmontagsumzügen teilnehmen. Insgesamt 150 Mitglieder zählt der junge Verein bereits. Die Versammlung sprach sich einstimmig für eine Aufnahme „auf Probe“ aus.

Präsident Marcus Plümpe führt aus: „Ich freue mich sehr über die Initiative der Karnevalsjugend Kevelaer. Das zeigt, dass unsere Tradition weiterlebt und insbesondere auch bei den jungen Menschen Anklang findet. Das sichert so auch zukünftig das Vereinsleben in unserer Stadt und damit auch die gemeinsame Kirmesfeier.“

Verstärkung findet das bisher fünfköpfige Team des Präsidiums.Jürgen Peters wurde einstimmig in das Organiationsteam gewählt. Der 56-Jährige ist bereits seit Jahrzehnten Mitglied der Hubertusgilde und wird im Präsidium als stellvertretender Platzkommandant die Festumzüge an den Kirmestagen dirigieren. Ebenso wird er als stellvertretender Schatzmeister den Kassierer unterstützen.