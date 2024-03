Zukunftstag in der Kreisverwaltung

Die Kreisverwaltung Kleve nimmt am bundesweiten Aktionstag „Girls´Day / Boys´Day – Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ unter der Leitung der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises, Sandra Poschlod-Grause, und ihrer Kollegin Susanne Schultze-van Acken teil.

Am Donnerstag, 25. April 2024, haben Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 bis 14 Jahren die Möglichkeit, einen Tag lang in verschiedene Berufsfelder hinein zu schnuppern, die oft mit klassischen Geschlechterklischees verbunden sind. In der Vermessungstechnik erwartet die Schülerinnen und Schüler eine interessante theoretische Einführung, gefolgt von praktischen Übungen im Freien mit modernen Vermessungsinstrumenten – ein lehrreiches „Learning by Doing“-Erlebnis.

Auch die anderen Bereiche bieten spannende Einblicke: Im Rettungsdienst/Leitstelle erleben die Teilnehmenden, wie die Abläufe von Notrufen koordiniert und dadurch Leben gerettet werden. Im Bereich der Verwaltungsinformatik werden den Teilnehmenden die vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung aufgezeigt, wie Verwaltungsabläufe optimiert und digitale Prozesse geplant und umgesetzt werden können. Der Bereich Jugend/Soziales gewährt Einblicke in die Arbeit des Jugendamtes zum Wohl von Kindern und Jugendlichen.

Während des Aktionstages werden zudem kurze, informative Filme gezeigt, die verschiedene Ausbildungsberufe bei der Kreisverwaltung vorstellen.

Diese sind jederzeit auf www.kreis-kleve.de (Suchbegriff „Gleichstellung“) oder auf der Facebook-Seite des Kreises Kleve abrufbar. Für Fragen zum Girls´- und Boys´Day steht die Gleichstellungsbeauftragte telefonisch unter der Tel. 02821 85-542 oder per E-Mail: gleichstellungsbeauftragte@kreis-kleve.de zur Verfügung. Die Anmeldung für den Aktionstag erfolgt online unter www.girls-day.de und www.boys-day.de.