Walter Braßeler übernahm viele Aufgaben in der Stadtverwaltung Der Korrekte und Ernsthafte

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Walter Braßeler

Dieser Mann war wichtig für den „schönsten Tag im Leben“ vieler Menschen in Kevelaer: Walter Braßeler besiegelte als Standesbeamter ihre Trauungen. Diese Zeitspanne bezeichnete er einmal als die schönste Phase seiner Amtszeit. In wenigen Tagen wäre er 90 Jahre alt geworden.

Der gebürtige Winnekendonker hatte von 1940 bis 1944 die Volksschule in seinem Dorf besucht, war zur Höheren Schule in Kevelaer gewechselt und hatte 1950 eine Verwaltungslehre bei der Amtsverwaltung Kervenheim in Winnekendonk angetreten. 1953 begann er dort als Angestellter. 1957 bestand er die Laufbahnprüfung für den mittleren Verwaltungs- und Kassendienst, arbeitete in der Hauptverwaltung, im Standes-, Ordnungs-, Versicherungs- und Flüchtlingsamt, besuchte Fachlehrgänge für Standesbeamte und Rentenversicherungsfachleute und wurde 1960 zum stellvertretenden Standesbeamten bestellt. Zu diesem Zeitpunkt gab es kaum noch kommunale Vorgänge, die ihm nicht vertraut gewesen wären. Er kannte sich in vielen Belangen bestens aus, tat seine Arbe…