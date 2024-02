Zeitgenössische Kunst im Museum

Für sieben Wochen zeigt der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Niederrhein in seiner Jubiläumsausstellung zum 50jährigen Bestehen im Niederrheinischen Museum Kevelaer mit 50 ausstellenden Künstlerinnen und Künstlern, was der Niederrhein in der bildenden Kunst zu bieten hat. Neben Gemälden in klassischen und andersartigen Techniken sind in der Sonderschau auch Objektkunst sowie Installationen zu bestaunen. Vor allem zwei Grafitzeichnungen auf großformatigem Holzmalgrund zeugen von einer außergewöhnlichen Technik mit einem einzigartigen Ausdruck.

Die Künstlerin dieser Arbeiten, Hanne Thilker-Kulgemeyer aus Krefeld, wird am 24. Februar 2024 um 12.00 Uhr zu Gast sein bei einer öffentlichen Führung durch diese Sonderausstellung, die sowohl ihr Werk als auch das ihrer KollegInnen in den Blick nimmt. Das Museumsteam freut sich darüber hinaus auf gemeinsame Gespräche und einen regen Austausch über zeitgenössische Kunst während des Rundgangs.

Die Führung kann ohne vorherige Anmeldung besucht werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 5,00 Euro pro Person.