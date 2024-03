Zauberhafte Reise auf den Mond

Auf der Suche nach Herrn Sumsemanns Bein werden die kleinen und großen Zuschauer mitgenommen auf die aufregende Reise zum Mond. Mit Entschlossenheit, Mut und Zusammenhalt wollen die neugierigen Entdecker den gemeinen Mondmann bezwingen.

Das letzte Stück der Kindertheaterreihe 2023/2024 spielt am 21. April 2024 um 15 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus.

Eines Nachts entdecken die Geschwister Peter und Anni kurz vor dem Einschlafen einen Ukulele spielenden Maikäfer namens Herrn Sumsemann in ihrem Zimmer. Als Herr Sumsemann ihnen die traurige Geschichte über sein verlorengegangenes sechstes Bein erzählt, sind die beiden fest entschlossen, dem Maikäfer zu helfen, dieses zurückzubekommen.

Dafür müssen sie allerdings zum Mond reisen, denn dort wacht seit langer Zeit der Mondmann über Sumsemanns Bein. Und so begeben sich die drei auf den Weg durch die Nacht.

Doch bevor sie zum Mond gelangen, führt sie ihre Reise zum Sandmann, zum Weihnachtsmann, zur Nachtfee und zum Wettervetter, dank deren Hilfe sie alle Elemente der Erde und des Himmels an ihrer Seite wissen. Gestärkt durch all diese Begegnungen kommen sie schließlich auf dem Mond an und begegnen dem gemeinen Mondmann. Werden sie es schaffen, Sumsemanns Bein zurückzuerobern?

Eintrittskarten für „Peterchens Mondfahrt“ am 21. April 2024, um 15 Uhr, im Konzert- und Bühnenhaus sind in der Tourist Information, im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob und online unter www.kevelaer-marketing.de.