Erfolgreicher Klassiker: Rotarischer Adventskalender

Die Rotary-Clubs Kleve Schloss-Moyland, Geldern und Kevelaer haben jetzt die Spenden verteilt, die durch den Verkauf des Adventskalenders 2023 eingenommen wurden. Insgesamt konnten wieder 4.000 Kalender zu je 10,- Euro verkauft werden. „Nach Abzug der Kosten und Steuern sind 28.875 Euro übriggeblieben“, berichtete Hans Vlaskamp, Vorsitzender des Hilfsfonds des Rotary-Clubs Kleve Schloss-Moyland.

750 Kalender wurden über den Rotary-Club Geldern verkauft. Der Reinerlös in Höhe von 5.414 Euro ging an das Kinderpalliativteam Sternenboot der Uniklinik Düsseldorf. Das Team um die Ärztin Dr. Laura Trocan begleitet etwa 100 Kinder mit weit fortgeschrittenen lebensverkürzenden Erkrankungen und ihre Eltern vor Ort. Dies geschieht in einem Umkreis von 120 Kilometer um Düsseldorf. Die Spende wurde in sechs Schmerzpumpen investiert, die dazu beitragen, den betroffenen Kindern das Leben zu erleichtern. Der RC Geldern unterstützt das Projekt schon seit vielen Jahren. Anlässlich der fünfzigjährigen Charterfeier wurde Sternenboot beispielsweise ein (weiterer) PKW übergeben.

Tafeln: Immer mehr Bedürftige

Der Rotary-Club Kevelaer hat ebenfalls 750 Kalender verkauft. Der daraus resultierende Betrag in Höhe von 5.414 Euro, so berichtete die Vorsitzende des Hilfsfonds, Barbara Völcker-Janssen, komme komplett der Kevelaerer Tafel zugute. Der Rotary-Club Kleve-Schloss Moyland hat ebenfalls einen Großteil seiner Einnahmen an mehrere Tafeln und ähnliche Organisationen im Nordkreis gespendet: 2.750 Euro an die Klever Tafel, 1.250 Euro an die Calcarer Tafel, 1.250 Euro an den Vinzenzverein Kranenburg, 1900 Euro an die Gocher Tafel, 1.250 Euro an Fairteiler in Bedburg-Hau und 1.600 Euro an das Café Konkret in Uedem. Das Besondere: Die „Stiftunglife“ aus Celle hat jede Spende an eine Tafel um weitere 1.000 Euro erhöht. Dadurch steigt die gesamte Spendensumme um 7.000 Euro. Die Vertreter der Tafeln berichteten übereinstimmend von einer steigenden Zahl Bedürftiger, aber gleichzeitig rückläufigen Lebensmittelspenden. Die Geldspenden der Rotary-Clubs werden für Kosten wie Energie, Mieten oder Fahrzeugreparaturen benötigt.

Schulbau und Traumahilfe

Bildung ist ein weiteres wichtiges Anliegen für Rotary. Deshalb hat der Rotary-Club Kleve-Schloss Moyland 5.000 Euro aus den Adventskalender-Einnahmen an den „Freundeskreis humanitäre Hilfe in Ghana“ überwiesen. Die Organisation errichtet zurzeit eine Schule in Ghana. Aufgrund rapide steigender Baukosten ist der Freundeskreis dringend auf Spenden angewiesen. Ein Betrag in Höhe von 3.050 Euro geht an das Elah-Center in Israel, in dem professionelle Traumahilfe angeboten wird. Das Angebot richtet sich insbesondere an Kinder, die Opfer der Terrorangriffe am 7. Oktober 2023 wurden.

„Unser besonderer Dank gilt allen Sponsoren, die es ermöglicht haben, dass an 24 Tagen jeweils sieben Preise im Wert von mindestens 100 Euro zur Verfügung standen. Insgesamt kamen so Gewinne im Wert von 17.000 Euro zusammen. Diese Preise machen den Adventskalender so beliebt und unterstützen damit unsere Arbeit“, betonte Hans Vlaskamp.