Winnekendonker Heimatabend im Internet zu sehen

Mit viel Engagement begegnen die Geselligen Vereine im Golddorf der Krise: „Lähmt die Corona-Pandemie auf Dauer unser kulturelles und gemeinschaftliches Miteinander in unserem Dorf?“, fragten sich Mitglieder des Präsidiums der Geselligen Vereine, Vertreter*innen des Heimatvereins, des Musikvereins und der Sebastianus-Schützen. „Das darf nicht sein!“, war das Ergebnis einer ersten Videokonferenz, in der die Vertreter*innen des Heimatvereines ausdrücklich den Wunsch äußerten, Festkettenträger*in und Adjutant*in proklamieren zu dürfen. „Auch ohne die Gewissheit einer Kirmesfeier sollten die Würdenträger des festgebenden Vereins der Öffentlichkeit präsentiert werden“, schreibt der Präsident der Geselligen, Rüdiger Göbel, in einer Mitteilung an die Vereine. Und möglicherweise könne sich ja im Herbst doch noch eine Veranstaltung für die Dorfgemeinschaft ergeben.

Besonderes Format

Also musste nun irgendwie ein Heimatabend her – möglicherweise online? Eine weitere Videokonferenz folgte, diesmal mit dem Präsidium der Geselligen, dem Heimatverein und der Landjugend. „Man einigte sich darauf, dass es in diesem kuriosen Jahr ein besonderes Veranstaltungsformat sein sollte“, schreibt Göbel, „eine einstündige Livestream-Veranstaltung aus der ÖBS soll organisiert werden.“ Geplant sei, dass Einspielungen des scheidenden festgebenden Vereins und des aktuellen festgebenden Vereins sowie des Musikvereins sich mit live gefilmten und gestreamten Beiträgen abwechseln, so Göbel. Um die Zuschauer*innen nicht zu ermüden, sei der Livestream auf eine Stunde begrenzt worden, erklärt er. Wer möchte, kann die Sendung auch „häppchenweise“ genießen, sie soll nämlich mitgeschnitten und über die Homepage der Geselligen Vereine zugänglich gemacht werden.

Bliebe noch die Frage der Finanzierung, denn alle Beteiligten wissen: „Eine solche Veranstaltung muss professionell begleitet werden“, schreibt der Präsident in seiner Mitteilung an die Vereinsmitglieder. Auch darüber wurde bei einer weiteren Videokonferenz der Geselligen, des Heimatvereins und der Landjugend Einigkeit erzielt: Die Finanzierung sei gesichert, schreibt Rüdiger Göbel. „Es sollen Zuschüsse beantragt werden, die Kosten wären aber auch ohne Zuschüsse durch die drei Vereine abgedeckt und ohne große Probleme zu schultern.“

Termin ist der 8. Mai

Als Termin wurde offiziell Samstag, 8. Mai, 19 bis 20 Uhr, festgelegt. Den Link zur Veranstaltung wolle man in Kürze veröffentlichen, schließt der Präsident der Geselligen Vereine Winnekendonk.