Wildes Zeichenatelier im Museum

Zeichnen und Malen in der Museumsschule des Niederrheinischen Museums in Kevelaer. Es findet ein- bis zweimal im Monat immer an einem Freitag statt, auch in den Ferien. Ohne Anmeldung können Jugendliche und Kinder einfach dorthin kommen und für einen Obolus von 7,50 Euro pro Person mitmachen. Aufgetischt wird im Zeichenatelier eine bunte Palette an Material, die immer unterschiedlich ausfallen kann. Dabei zeichnet jeder so, wie er es am liebsten mag, und inspiriert dadurch wiederum die anderen.

Im nächsten „Wilden Zeichenatelier“ am 23. Februar 2024 von 15.00 – 16.30 Uhr begeben sich die Teilnehmenden jedoch in die Spielzeugausstellung des Museums, um dort ihr Lieblingsmotiv mit Grafit-, Blei- und / oder Buntstift im eigenen Stil zu kreieren.