Am Sonntag wurde in Kevelaer die Sonderausstellung „Inspiration >> Transformation“ eröffnet Wie nachhaltig ist Museum?

/ von Franz Geib

Museumsleiterin Veronika Kaenders (rechts) erläutert Landrat Christoph Gerwers (2. von rechts) und Peter Hohl (Mitte), dem Vorsitzenden des Museumsfördervereins, die Konzeption der Ausstellung. Mit dabei die Vorsitzende des Vereins Angewandte Kunst Düsseldorf e. V. Monika Bergrath (links) und dessen Geschäftsführerin Angelika Jansen. Fotos: FG

Mit seiner am vergangenen Sonntag eröffneten Sonderausstellung „Inspiration >>Transformation“ wagt sich das Niederrheinische Museum Kevelaer an ein Experiment, dessen Ergebnis noch lange offen sein wird, spannte Museumsleiterin Veronika Kaenders ihre Gäste auf die Folter. Mindestens bis zum 22. Oktober, so lange dauert die Ausstellung, wird es brauchen, bis sich eine konkrete Bewertung anschließen kann.

Begonnen hat alles vor zwei Jahren, als das Museum in Zusammenarbeit mit dem Verein „Angewandte Kunst Düsseldorf“ 25 Kunsthandwerker aus der niederrheinischen Region dazu einlud, sich bei der Schaffung eigener Werke von der Sammlung des Museums inspirieren zu lassen. Der Titel der Ausstellung, so Veronika Kaenders in ihrer Einführung, beschreibt nunmehr den Arbeitsprozess der Transformation der Materialien wie Naturstein, Keramik, Glas, Holz, Metall und andere zu Kunstwerken, sprich der Verwandlung der vorhandenen Kunst in neue: „Alle Künstler haben sich hierbei auf eine Reise begeben und so die Ausstellung neu gedacht.“ Das vorrangige Ziel dabei war es, das Thema Nachhaltigkeit in den Prozess einzubinden und im Rahmen der Ausstellung zu versuchen, den gesamten Ablauf vor, während und nach der Ausstellung nachhaltig zu denken und umzusetzen.