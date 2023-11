Gemeinsame Sitzung von Klima- und Schulausschuss Wie geht es mit der St.-Hubertus-Schule weiter?

/ von Franz Geib

Laut Architekten ist für die St. Hubertus-Grundschule eine Zweizügigkeit ideal. Foto: KB- Archiv

In der vergangen Woche trafen sich der Klima- und Umweltausschuss und der Schul- und Sportausschuss zur gemeinsamen Sitzung im Kevelaerer Rathaus. Ein Thema wurde intensiv diskutiert: Die Schulzügigkeit der St. Hubertus-Grundschule.

Demzufolge war der Ratssaal gut besucht, neben einigen Vertretern von Schulkollegien hatten auch viele Eltern Platz genommen. Doch zunächst gab es den Sachstandsbericht zur Baumaßnahme an der städtischen katholischen Grundschule in Wetten. Hier sind ein Klassenraum und Fachraum in einem Pavillon untergebracht, der in die Jahre gekommen ist. In den Osterferien begannen die vorbereitenden Arbeiten für einen Anbau, in den Sommerferien wurden die ersten Erd- und Rohbauarbeiten begonnen. Nach seiner Fertigstellung soll das Bestandsgebäude saniert werden, anschließend sollen die Container auf dem Schulhof abgebaut werden. Der Abschluss der Maßnahme wird Ende für 2024 terminiert.

Wie es bis dahin mit der St. Hubertus-Grundschule weitergeht, konnte in der Sitzung dagegen nicht abschließend erörtert werden. Die von der Schulleitung favorisierte Dreizügigkeit ließe sich aus Sicht des für eine Machbarkeitsstudie beauftragten Architekturbüros Michael van Ooyen in Straelen nur schwer realisieren, erläuterte Oliver Droop v…