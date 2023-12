Wertvolle Krippe für das Katharinenhaus

Die Freude war groß, und das lag nicht nur an leckerem Kaffee und Kuchen, die am frühen Nachmittag auf den Tischen in der Cafeteria in der 1. Etage des Katharinenhauses in Winnekendonk bereitstanden. Denn ein Tisch war besonders liebevoll gedeckt: Eine wunderschöne Krippe stand an exponierter Stelle und war schon im Vorfeld von vielen interessierten Augenpaaren begutachtet worden. Erinnerungen an vergangene Jahre, manchmal sogar an die eigene Jugend, kamen bei den Seniorinnen und Senioren des Katharinenhauses daher sofort auf.

Die Krippe war eine Spende der Krippenbauer-Familie Prascsik aus Twisteden. Adele und Peter Prascsik ließen es sich nicht nehmen, die Krippe und die zahlreichen Figuren persönlich vor Ort aufzubauen. Trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung – die Prascsiks können ihr Geschäft in diesem Jahr nicht öffnen, hoffen aber, dass dies im kommenden Jahr wieder möglich sein wird und ihre Kundinnen und Kunden ihnen die Treue halten – waren sie nach Winnekendonk ins Katharinenhaus gekommen. Sie erklärten und erzählten über die Herstellung der aufwändigen, beweglichen Figuren, die Panoramen und Ställe und die „maßgeschneiderten“ Gewänder der Figuren. Alles wird in Handarbeit erstellt und bemalt. Die Kleider näht Adele Prascsik selbst. Und die eine oder andere Anekdote aus der Firmengeschichte des Kevelaerer Traditionsunternehmens in der Krippenherstellung und -restaurierung durfte bei dem Besuch im Katharinenhaus in Winnekendonk natürlich auch nicht fehlen.