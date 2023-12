Weihnachtsbäume auf Schloss Wissen

Wenn das mal keine schöne ,Weihnachtsgeschichte‘ ist: Und es trug sich zu am zurückliegenden Wochenende unter strahlendem Winterhimmel im Wissener Wald, dass bereits zum 1. Advent Hunderte mit ihren Fahrzeugen aus Nah und Fern an den Niederrhein pilgerten – aus Wesel, Moers, Krefeld von dieser, Borken, Mülheim, Duisburg, Essen von der anderen Rheinseite.

Im Mittelpunkt des Interesses stand natürlich der diesjährige Weihnachtsbaum, der in einer großen Schonung schon darauf wartete, geschlagen zu werden. Viele waren bereits mit einem bunten Etikett versehen – ein Hinweis auf die Größe (und den damit verbundenen Preis). So erübrigte sich das Warten vor der Messlatte – und Männlein wie Weiblein im Walde wußten bereits beim Ansetzen der Säge, ob der Baum zum Budget passen würde.

Maximilian aus Goch blickte beispielsweise stolz auf seinen Vater: Statt mit einer der reichlich zur Verfügung gestellten Handsägen hatte er den Baum – so wie früher – mit einer Axt „zu Boden gebracht“. Nach dem erfolgreichen „Schlagen“ das Vaters gabs für ihn erst einmal einen Keks. Zum Lohn für die getane Arbeit wartete dann noch die Stärkung: Wildschweingulasch, Fritten mit Frikandeln und frischgebackene Waffeln – dazu Kinderpunsch und Glühwein (wieder eine Spezialität aus Weißwein, diesmal aus Bötzingen am Kaiserstuhl) oder auch das Stockbrot am Lagefeuer im bunten Rund der Nachwuchs-Schläger.

Aus dieser Runde fand sich dann auch Fenno aus Vrasselt – eine ,Glücksfee‘ mit Jungens-Stimme: Das von ihm gezogene Los wird einer Uedemerin im kommenden Jahr einen Gratis-Weihnachtsbaum bescheren. Täglich wird ein solcher Weihnachtsbaum verlost – und am Ende der Selbstschlageaktion verlost Schloss Wissen unter allen Teilnehmenden dieses Jahres noch eine Übernachtung zu zweit in der historischen Siedlung vis à vis der Vorburg.

Öffnungszeiten im Wald:

1./ 2. / 3. Adventswochenende, jeweils samstags / sonntags von 10 bis 16 Uhr.

Alternativ zum Weihnachtsbaum selber Schlagen findet ein Weihnachtsbaumverkauf auf dem Gutshof am Schloss Wissen und am Forsthaus Altwetten statt. Verkauf von Mo-So 10:00 – 17:00 Uhr, Gutshof ab 01.12., Kevelaerer Str. 140, Weeze, Forsthaus Altwetten ab 08.12., Altwettener Weg 3, 47625 Kevelaer..