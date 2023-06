Weißer BMW auf Parkplatz beschädigt

Am Samstag (10. Juni 2023) kam es zwischen 14.15 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Zeltplatzes an der Niersstraße in Winnekendonk zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer BMW, der auf dem Parkplatz abgestellt war, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen.