Vorfahrtsregelung missachtet

Am Montag (12. Juni 2023) kam es gegen 7.45 Uhr an der Kreuzung Händelstraße / Verdistraße in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit einem braunen Hyundai Tucson die Händelstraße aus Fahrtrichtung Walbecker Straße kommend. An der Kreuzung Verdistraße missachtete die Fahrerin die Vorfahrt einer von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 11-jährigen Radfahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch das 11-jährige Mädchen schwer verletzt wurde und zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht wurde. Da das Mädchen zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, konnten nach ersten Erkenntnissen noch schwerere Verletzungen verhindert werden. Der Pkw und das Fahrrad wurden durch den Zusammenstoß beschädigt.