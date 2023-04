Hexagon Purus in Weeze erweitert seine Produktionsfläche um 5.000 Quadratmeter Wasserstoff-Nachfrage extrem gestiegen

/ von Franz Geib

Setzten den ersten Spatenstich für den Erweiterungsbau (v.l.): Landrat Christoph Gerwers, Michael Kleschinski (Hexagon Purus), MdB Stefan Rouenhoff, Jochen Wystrach, Wolfgang Wolter und der Weezer Bürgermeister Georg Koenen. Foto: FG

Ein Projekt der Superlative, welches Fachleute als „Millioneninvestition für die Energiewende“ bezeichnen, wurde an der B9 in Weeze gestartet: Für rund 12,5 Millionen Euro errichtet Hexagon Purus an seinem Standort an der Industriestraße eine neue, 5.000-Quadratmer große Fertigungshalle. Am vergangenen Freitag fand hier der erste Spatenstich für die Erweiterung des Firmengeländes des Wasserstoff- und Hochdruckexperten, der 1988 als Wystrach gegründet wurde und seit anderthalb Jahren zu Hexagon Purus gehört, statt.

Mit dem Erweiterungsbau steigt die Produktionsfläche in Weeze von 11.000 auf 16.000 Quadratmeter, die Zahl der Mitarbeitenden von 243 auf 350. „Die Nachfrage nach Wasserstoffbehältersystemen ist extrem gestiegen“, begründet Geschäftsführer Wolfgang Wolters die Erweiterung. Mit dem Bau wolle man darüber hinaus zeigen, dass man dem Standort Weeze treu bleibe, ergänzt Geschäftsführer Jochen Wystrach.

Drei Bauabschnitte

Das Neubau-Projekt splittet sich in drei Bauabschnitte. Die Produktionshalle (Teil I) soll im Oktober 2023 fertig sein. Zusätzlich entstehen Sozial- und Sanitärräume für 120 Mitarbeitende, 30 Büroarbeitsplätze, Schulungs- und Besprechungsräume sowie Lager. Der zweite Bauabschnitt startet im Sommer, vorgesehen sind ein Büro- und Schulungszentrum für 80 Büroarbeitsplätze sowie ein Parkhaus mit 160 Stellplätzen. Anschließend ist der Bau einer Wasserstofftankstelle (Teil III) geplant. Hier sollen künftig zehn Lkw pro Tag betankt werden können.

